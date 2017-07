Van der Laan dankbaar voor alle steun tijdens ziekte

"Ik krijg echt vele duizenden reacties. En het allerbelangrijkste wat ik wil terugzeggen is: sorry dat ik nog niet iedereen heb kunnen antwoorden", zei Van der Laan vrijdagavond in een interview op AT5.

Begin dit jaar maakte Van der Laan bekend ernstig ziek te zijn. Hij heeft uitgezaaide longkanker. Daar wordt hij op dit moment nog steeds voor behandeld.

"Ik kan nu zeggen, ik ben in behandeling bij het Van Leeuwenhoekziekenhuis", stelde de burgemeester. "Amsterdammers kennen dat, dat is een verschrikkelijk goed ziekenhuis. Het gaat moeilijk, het is een rotziekte in een vergevorderd stadium, ik voel me de ene dag beter dan de andere dag, en ik ben er nog onder behandeling."

Ondersteunend

De PvdA-coryfee zegt het "zo lang mogelijk vol te willen houden. En ik word geweldig geholpen, en al die briefjes zijn zo supportive en ondersteunend. Ik wil er echt nog een tijdje zijn.'

Hij ondervindt daarbij veel steun van mensen uit de stad. "Ik heb van heel veel Amsterdammers een schitterende reactie op die brief gehad. Iemand zei: de burgemeester zei iets tegen de stad in die brief, dat mag waar zijn, maar de Amsterdammers hebben ook wat terug gezegd."