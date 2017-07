'Taakstraf en dag cel voor agent wegens seks met minderjarige prostituee'

Dat heeft de rechtbank woensdag bepaald, meldt Het Parool.

De 27-jarige agent, die nog steeds werkzaam is bij de politie in Amsterdam, 'bestelde' in 2014 een vrouw op een sekssite. In de advertentie stond dat de prostituee negentien jaar oud was.

Toen de twee seks hadden was zij echter zeventien jaar, elf maanden en een week. Drie weken later was de daad niet meer strafbaar, omdat ze dan meerderjarig zou zijn geweest.

Voorzichtiger

De rechtbank meent dat de agent voorzichtiger had moeten zijn. Echter benadrukte de rechter dat het niet ter discussie staat dat de verdachte jeugdprostitutie nastreefde.

Het OM eiste een celstraf van zes maanden, waarvan de helft voorwaardelijk.