Eigenaresse bijtende hond Amsterdam krijgt werkstraf

Ook moet de vrouw bijna negenduizend euro schadevergoeding betalen aan het slachtoffer en de familie, maakt de rechtbank in Amsterdam woensdag bekend.

De hond liep lin augustus vorig jaar los in een binnentuin in Amsterdam Nieuw-West. Daar beet de hond een 6-jarig buurmeisje, dat via een opening in het hek in de tuin was gekropen, zesmaal in haar gezicht.

Het meisje raakte hierbij dusdanig gewond dat ze direct moest worden geopereerd. Waarschijnlijk zal ze in de toekomst nog meer medische behandelingen ondergaan.

Onvoorzichtig

De rechter laat weten dat het de eigenaresse wordt aangerekend dat zij onvoorzichtig is geweest. Ze wist dat de hond, die ze enkele weken voor het incident uit het asiel haalde, een verleden van mishandeling had en daarom niet ongevaarlijk was.

Volgens de rechtbank had de vrouw ook moeten beseffen dat andere mensen in de tuin aanwezig konden zijn.