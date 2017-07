Taxichauffeurs in Amsterdam 1.500 keer bestraft sinds nieuwe regels

Om de chaos die ontstond door de liberalisering van de taximarkt aan te pakken, voerde de gemeente halverwege 2013 strengere regels in. Zo ontstonden bijvoorbeeld de TTO's (Toegelaten Taxi Organisaties). Vier jaar later komen er nog regelmatig misstanden in de taximarkt aan het licht.

Vorige maand trokken twee chauffeurs messen bij een ruzie op een standplaats en vorige week werd de chauffeur die een groep Chinese toeristen gijzelde en afperste, veroordeeld tot negen maanden cel. En ook de taxironselaars op Schiphol blijven een hardnekkig probleem.

Sinds de invoering van de nieuwe taxiregels is het wel mogelijk om individuele taxichauffeurs te schorsen of zelfs hun vergunning in te trekken. En dat gebeurde sinds 1 augustus 2013 1480 keer.

Achtervolging

De gemeente en politie grijpen in als de kwaliteit van het taxivervoer in Amsterdam in ernstige mate wordt aangetast. Dat kan zijn wanneer zij zich misdragen in het verkeer. Bijvoorbeeld eind 2014, toen politie in burger een taxichauffeur op de hielen zat die met 100 kilometer per uur door Nieuw-West racete. Hij negeerde rood licht en dwong andere weggebruikers allerlei capriolen uit te halen om een ongeluk te voorkomen.

De taxichauffeur stopte op de Burgemeester van Leeuwenlaan, waar hij een andere automobilist klem reed. De taxirijder bleek zijn doelwit te hebben achtervolgd na een ruzie op de A10. Het asociale rijgedrag had als consequentie dat de gemeente zijn taxivergunning introk.

Trambaanontheffing

En in vier jaar tijd gebeurde dat dus wel vaker. "De meest voorkomende overtredingen zijn tussentijds op- en afrijden van de lijnbusbaan, het rode licht negeren, te hard rijden langs de tramhaltes en het gebruik van de lijnbuslaan waar het niet is toegestaan en de ontheffing dus niet geldt", zegt een woordvoerder van de gemeente.

Taxichauffeurs in de stad mogen de bus- en trambaan gebruiken zodat ze de kortste route kunnen nemen. Zo hoopt de gemeente te voorkomen dat chauffeurs onnodig lange routes nemen en hun klanten met te hoge kosten opzadelen. Maar als ze de bus- en tramhaltes passeren mogen ze niet harden dan 20 kilometer per uur rijden. Dat gaat regelmatig mis.

Aanranding

Een ander voorbeeld is dat van een chauffeur die een vrouwelijke passagier naar huis bracht en haar aanrandde. Vervolgens keerde hij nog twee keer terug om haar opnieuw lastig te vallen.

Weer een ander raakte zijn vergunning kwijt omdat hij zich ergerde aan het rijgedrag van een oudere dame en haar luid toeterend en met hoge snelheid begon op te jagen. Hij reed dicht op haar bumper en maakte schijnbewegingen om haar van de weg te rijden.

Intrekking vergunning

Maar ook wilde inhaalacties of het ophouden van verkeer door gekke verkeersmanoeuvres worden afgestraft met een schorsing of intrekking van de vergunning. Het aantal straffen stijgt ieder jaar, maar dat geldt ook voor het aantal taxichauffeurs in de stad sinds invoering van de nieuwe taxiregels.

Vorig jaar reden er rond deze tijd zo'n 4.000 taxichauffeurs met vergunning rond en werd er 509 keer een schorsing uitgedeeld of vergunning ingetrokken.