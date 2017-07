Amsterdamse makelaar vrijgesproken voor witwassen van ruim drie ton

Dit meldt haar advocaat Robbert Jonk dinsdag desgevraagd aan NU.nl.

De politie kwam de 44-jarige vrouw op het spoor na een tip dat een man betrokken zou zijn bij het witwassen van drugsgeld. In het onderzoek dat daarop volgde, vond de politie in 2015 bijna twee miljoen euro aan contanten in een Amsterdamse hotelkamer. Osman V., een 42-jarige Bosniër, was te zien op camerabeelden van het hotel en werd daarom maandenlang gevolgd door agenten.

De agenten zagen in mei van dat jaar hoe V. een pakket bankbiljetten overhandigde aan makelaar L., als huur voor een woning in Amsterdam. Hierop kwam L. in beeld als facilitator: ze zou volgens het Openbaar Ministerie (OM) panden hebben verhuurd aan criminelen, waar ze in totaal 3,5 ton contant voor ontving.

Het OM wilde achttien maanden cel voor L., maar volgens Jonk kon het witwassen niet bewezen worden. Een woordvoerder meldt aan NU.nl kennis te hebben genomen van de uitspraak, maar kan nog niet zeggen of het in hoger beroep gaat. "Ik kan alleen zeggen dat we niet voor niets celstraf hebben geëist."

Criminelen

Volgens de politie heeft L. de huur van bijna dertig woningen in cash uitbetaald gekregen. In zes van deze woningen zouden criminele activiteiten hebben plaatsgevonden, dan wel gehuurd worden door criminelen.

De makelaar is eerder in beeld gekomen bij de politie. Zo was L. een van de vrouwen rondom de vastgoedmagnaat Willem Endstra, die in 2004 geliquideerd werd. In deze zaak was de vrouw geen verdachte.

Klusjes

Jonk meldde eerder aan NU.nl dat zijn cliënt helemaal geen makelaar is. Ze zou iemand zijn die klusjes opknapt voor eigenaren van woningen die het hier te druk voor hebben. "Zoals bijvoorbeeld sloten vervangen. Dit doet ze om hen rompslomp uit handen te nemen."

In de periode 2013 tot 2015 zou L. hier inderdaad meer dan drie ton voor gekregen hebben. Een deel hiervan gaf ze volgens haar advocaat door aan de eigenaren van de woningen.