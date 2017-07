'Steeds meer professionele bedelaars in openbaar vervoer Amsterdam'

Exacte cijfers van de meldingen heeft het vervoersbedrijf niet, maar de stijging zou vooral te merken zijn in de metro's. Dit meldt een woordvoerder van het GVB dinsdag aan NU.nl.

"Vooral in de lente en zomer zijn meer bedelaars actief. Een verklaring hiervoor heb ik niet, behalve dat het misschien te maken heeft met het mooie weer", aldus het GVB.

Het vervoersbedrijf heeft zogeheten OV-zorgmedewerkers in dienst, die reageren op meldingen van reizigers die bedelaars in het openbaar vervoer zien. Deze medewerkers moeten de bedelaars op heterdaad betrappen als zij hierover een klacht willen indienen bij de politie.

Registratie

"Het gebeurt echter regelmatig dat de medewerkers niet in de buurt van de melding zijn en de vogel al gevlogen is als ze ter plaatse komen. Dit maakt het moeilijk", legt de woordvoerder uit.

De politie laat aan NU.nl weten hierdoor ook geen cijfers te hebben die de stijging weergeven. "De registratie vindt alleen plaats als een boete wordt uitgeschreven", meldt een woordvoerder.

Bedelverbod

De stijging in het aantal professionele bedelaars is al langere tijd onderwerp van gesprek bij het GVB. Het vervoersbedrijf is in overleg met de politie, om te kijken of er een bedelverbod kan worden ingesteld. Concrete plannen zijn hier nog niet voor, maar de woordvoerder kan wel vertellen dat het kijkt naar de proef van het RET in Rotterdam.

Wie hier betrapt wordt tijdens het bedelen, krijgt naast een proces-verbaal ook een waarschuwing. Als de bedelaar een volgende keer een metro in stapt, riskeert hij of zij een reisverbod. "We wisselen informatie uit en nemen dit mee in ons eigen onderzoek", aldus de woordvoerder van het GVB.