Amsterdam Overzicht: Deze bijzondere dieren zijn in juni en juli ontsnapt in Amsterdam Vier bijzondere dieren hebben de afgelopen anderhalve maand een succesvolle ontsnappingspoging gedaan in Amsterdam, zoals de halfaap uit Artis en de neusbeer in Amsterdam Noord. Toeval, of lopen er wel vaker zoveel ontsnapte dieren rond over de grachten?