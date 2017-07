Man opgepakt wegens vernielen ruiten advocatenkantoor Plasman

Amsterdam Vuurwapengevaarlijke man ontsnapt voor tweede keer tijdens verlof in Breda Een vuurwapengevaarlijke man is op 6 juni ontsnapt toen hij op begeleid verlof was in Breda en sindsdien is hij spoorloos. De 19-jarige Luciano D. wist in december 2015 ook al te ontsnappen toen hij een begrafenis bezocht in Amsterdam.