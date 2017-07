Laurens Ivens opnieuw lijsttrekker SP

"Na acht jaar raadslid en vier jaar wethouder te zijn geweest, brandt nog altijd het vuur. Het vuur om Amsterdam nog socialer en mooier te maken dan het al is", zei Ivens na zijn benoeming.

"We hebben de laatste vier jaar veel kunnen veranderen maar mijn handen jeuken om nog meer te bereiken in onze strijd tegen armoede, tweedeling en de grote drukte in de stad."

Ivens ziet grote kansen voor zijn partij in de stad. Volgens hem moeten de beste jaren voor de SP nog komen. Maar hij zegt tegelijk in de afgelopen jaren al veel bereikt te hebben voor met name mensen met een kleinere portemonnee in de stad.

In oktober stelt de SP de verdere kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen vast.