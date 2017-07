Overzicht: Deze bijzondere dieren zijn in juni en juli ontsnapt in Amsterdam

"We helpen met enige regelmaat exotische ontsnapte dieren in Amsterdam, zeker wel maandelijks", vertelt een woordvoerder van de dierenambulance in Amsterdam uit ervaring, hoewel er geen precieze cijfers zijn.

Dat komt vooral doordat het lastig in te schatten is wanneer een bijzonder dier ontsnapt is of door hun eigenaar is gedumpt. "Het gebeurt erg vaak dat de dieren niet zelf ontsnappen, maar gewoon door hun eigenaar bij het oud vuil worden gegooid. Laatst hebben we nog een heel terrarium met slangen gevonden bij het afval, maar er worden ook vaak meldingen gedaan van gevonden vogelspinnen of reptielen."

In andere gevallen is het overduidelijk dat een dier niet gedumpt is, maar het gewoon op een lopen of kruipen heeft gezet. "Een half jaar geleden heeft een bejaarde vrouw nog een slang in haar badkamer gevonden", vertelt de woordvoerder. "Ze zat op het toilet en zag plotseling het douchegordijntje bewegen; zat er plotseling een drie meter lange slang in haar badkuip. Die is daar niet neergelegd door zijn eigenaar."

Ontsnapte dieren

Eind juni werd een medewerker van de dierenambulance in Amsterdam ook nog verwond door een ontsnapt dier: een neusbeertje. Verschillende medewerkers probeerden het diertje te vangen, maar hij beet dwars door het net en de beschermende handschoen heen. Daardoor moest de medewerkster naar de Eerste Hulp.

Een ander dier dat snel gevangen moest worden, was een stier die op 2 juni was losgebroken uit een slachthuis in de Jan van Galenstraat. Daar heeft hij een half uur in de buurt rondgelopen en het tramverkeer verstoord. Uiteindelijk is het mannetje gevangen met een lokkoe. Later die maand hebben een bok en een geit ook een klein avontuurtje gehad door de Haarlemmerweg en het spoor over te steken.

Het laatste incident met een ontsnapt dier, was begin juli, toen een halfaap uit de Maki-familie was ontsnapt uit zijn verblijf in Artis. De halfaap heeft drie kwartier in de binnenstad rondgelopen voordat de dierenverzorgers van Artis een einde maakte aan zijn avontuur.

Toeval

Volgens een woordvoerder van de politie Amsterdam is het waarschijnlijk toeval dat er in juni en juli meerdere bijzondere dieren zijn ontsnapt in de stad, maar is het voor hen lastig daar peil op te trekken. "Niet alle zaken met dieren worden bij ons geregistreerd, aangezien het niet primair om politie-inzet gaat."

Wel heeft de politie in juni en juli uit kunnen rukken voor vijf verschillende dieren, waaronder de vier die hierboven vermeld staan en een kameel die werd gebruikt voor een vrijgezellenfeest op de Wallen.

Huisdier

Hoewel Amsterdam een eigen dierentuin heeft, zijn de ontsnapte dieren meestal gewoon huisdieren van een inwoner van de stad. "Vaak gaat het om gekke dieren die bewoners illegaal hebben ingevoerd of zitten ze nog in een overgangsregel en mogen ze het dier nog als huisdier houden", vertelt de dierenambulance.

"Zo nu en dan vliegt er trouwens wel een pelikaan vanuit Artis naar de stad, maar eigenlijk vliegt die ook altijd weer terug."