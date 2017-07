Amsterdammers moeten vakantieverhuur per 1 oktober melden bij gemeente

"De meldplicht is een nieuw wapen in de strijd tegen illegale hotels. Door te melden nemen mensen zelf verantwoordelijkheid om kenbaar te maken dat zij hun woning tijdelijk willen verhuren", zegt wethouder Wonen Laurens Ivens (SP).



"Ik ben dan ook blij dat veel Amsterdammers zich hebben gemengd in de discussie. Voor hen nemen wij deze maatregel, om de stad leefbaar en toegankelijk te houden." Het plan heeft vier weken ter inzage gelegen en dat leverde vooral positieve reacties op. "83 procent van de inspraakreacties waren positief over de meldplicht", aldus de stad.

Een groot deel van deze positieve reacties gingen overigens vooral de negatieve gevolgen van vakantieverhuur in de stad. Airbnb probeerde vorige maand zijn gebruikers in Amsterdam nog te mobiliseren om in protest te gaan tegen de meldplicht. Heel veel effect had dat niet, onder de 2455 inspraakreacties waren uiteindelijk ruim 400 negatief over het plan.

Boete​

Gebruikers van verhuursites moeten hun verhuur via een digitaal meldingssysteem gaan opgeven. Het niet aanmelden van vakantieverhuur kan je komen te staan op een boete 6.000 euro. Deze boetes kunnen oplopen tot wel 20.500 als bijvoorbeeld de 60-dagenregel niet gevolgd wordt.



Ivens lijkt in ieder geval opgelucht met de nieuwe maatregel. "Ik ben dan ook blij dat veel Amsterdammers zich hebben gemengd in de discussie. Voor hen nemen wij deze maatregel, om de stad leefbaar en toegankelijk te houden."