Man gewond na schietincident Amsterdam-Zuidoost

Dit meldt de politie dinsdag.

De melding kwam even na 10.00 uur binnen bij de politie. Naast meerdere ambulances, is er ook een medisch traumateam naar de locatie gestuurd. "De man is overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn toestand is bij ons nog onbekend", zegt een woordvoerder tegen NU.nl.

Volgens een Burgernet-melding zou de politie in verband met de schietpartij op zoek zijn naar een blanke, gezette man in een blauw shirt. "Het is nog niet duidelijk wat zijn rol is in het incident", zegt een woordvoerder tegen NU.nl.

Het gebied rondom het incident is afgezet en de politie is een onderzoek gestart.