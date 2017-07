Woedende man gooit ruiten advocatenkantoor Plasman in

"Het ligt helemaal open", zegt Plasman tegen AT5. "Het personeel is natuurlijk doodsbang. Deze man is echt heel gevaarlijk. We kunnen niet werken vandaag."

De drie grote etalageruiten van Plasman's kantoor aan de Roelof Hartlaan lagen dinsdagochtend vroeg aan diggelen. Buurtbewoners schrokken op van het alarmsysteem dat afging.

Plasman weet wie de dader is, omdat deze man vorige week al op zoek was naar Plasman. Het is de ex van een voormalige cliënte van het kantoor. Die cliënte meldde zich onlangs bij Plasman omdat ze bang voor diezelfde ex was. Plasman gaf aan dat hij haar niet kon helpen en zij aangifte moest doen, maar dat durfde ze niet.

Oude video's

Na het gesprek begon de vrouw oude video's en interviews van Plasman te plaatsen op haar Facebookpagina. "Dat heeft kennelijk iets getriggered bij haar ex", zegt de advocaat.

De man kwam vorige week schreeuwend langs op het kantoor van Plasman. Hij eiste dat hij de advocaat mocht spreken.

Agressief

Plasman was zelf niet aanwezig, maar besloot de man te bellen. "Hij was totaal niet aanspreekbaar. Woedend, schreeuwend, niet voor rede vatbaar."

De agressieve belager plaatste na het gesprek dreigementen op de Facebookpagina van Plasman's kantoor, ook richting Plasman's privéomgeving.

Bezoek

Maandag kwam de man onaangekondigd langs op het kantoor. "Totaal woedend, kwijlend, gillend", zegt Plasman. "Waar is Plasman? Waar is Plasman?", schreeuwde hij. Medewerkers belden 112, maar de politie liep de man net mis.

Toen de agenten weer vertrokken waren, vloog de eerste baksteen door het raam. Glassplinters vlogen rond.

Aangifte

Plasman deed maandagavond daarom aangifte van poging tot toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.

De man is nog niet aangehouden.