Goudwanggibbon geboren in Artis

Dat meldt Artis maandag op hun website.

Het jonge aapje is na een dracht van zeven maanden ter wereld gebracht. Het is het tweede jong in Artis. In 2014 kreeg het gibbonstel hun eerste jong; een mannetje. Of het nieuwe jong een mannetje of vrouwtje is, is nog niet bekend. In 2011 kwam voor het eerst een gibbonstel naar Artis.

Gibbons zijn zo'n 60 tot 80 cm groot. Daarmee zijn ze kleiner dan chimpansees en gorilla's. Toch behoren ze tot de mensapen, onder meer omdat een staart bij hen ontbreekt. Gibbons leven in families die bestaat uit een vader, een moeder en hun jongen. Ook leven gibbons monogaam; een stel blijft hun hele leven samen.

Goudwanggibbons

De vacht van de goudwanggibbon is bij de geboorte geelachtig wit. Wanneer het jong groter wordt, verandert dit naar zwart, maar de wangen blijven geel. Mannetjes blijven zwart, terwijl bij vrouwtjes de vacht verkleurt naar geelachtig wit.

Het geluid van de goudwanggibbon is in de wijde omtrek van Artis te horen. Iedere gibbonsoort heeft zijn eigen unieke lied. Hun zang gebruiken ze om een partner te vinden. Zodra een stel gevormd is, zingen ze om hun territtorium te markeren en hun band te versterken.

De gibbon is een bedreigd diersoort die leeft in Zuid-Oost Azië. Er zijn veertien verschillende soorten. De dieren zijn bedreigd vanwege het verlies en versnippering van hun leefgebied. Daarnaast worden de dieren ook gevangen om verkocht te worden als huisdier of voor vleesconsumptie.