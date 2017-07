Demonstranten pro- en anti-Israël krijgen Dam om de beurt

Bijna ieder weekend staan groepjes demonstranten voor de Palestijnse zaak, maar ook groepjes voor Israël. Volgens burgemeester Van der Laan gaan die wekelijkse betogingen vaak gepaard met overlast, geweld en strafbare feiten.

"Dit heeft tot gevolg dat veelvuldig politie is ingezet, aangiftes zijn gedaan, aanhoudingen zijn verricht en zaken in beslag zijn genomen", schrijft hij aan de gemeenteraad.

De burgemeester vindt dat de organisatoren van beide demonstraties niet goed toezien op een ordelijk verloop van hun protesten. "In plaats van ruimte te bieden aan andersdenkenden, treden zij en/of hun sympathisanten vijandig en provoceren op tegen personen met een andere of tegengestelde mening, met escalatie en openbare orde-verstoringen tot gevolg."

Salomonsoordeel

Omdat de gemeente denkt dat de situatie eerder zal verergeren dan verbeteren, heeft Van der Laan in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie besloten om op te treden. Daarin speelt mee dat hij er niet van uitgaat dat het conflict in het Midden-Oosten op korte termijn opgelost wordt. Dat 'een handje vol mensen' zo erg overheerst op het bekendste plein van de stad, is wat hem betreft onwenselijk.

Daarom mogen de twee kampen niet meer tegelijk demonstreren. Wel mogen de betogers om en om hun manifestaties houden op de Dam, mits er geen andere demonstratie of evenement op het plein is. De demonstranten kunnen wel naar andere plekken in de stad uitwijken, maar moeten altijd een afstand van vijftig meter van elkaar houden.

Demonstratierecht

Van der Laan noemt het demonstratierecht 'bijkans heilig', maar om verdere escalatie te voorkomen is volgens hem de grens bereikt. "Als de vrijheid van meningsuiting echter botst met het recht om vrij te zijn van vrees voor discriminatie, haat zaaien of geweld, dan geeft die laatste vrijheid in Amsterdam de doorslag."