Vrouw rijdt met scooter water Reguliersgracht in

De scoorterrijdster reed over de Reguliersgracht in de richting van de Lijnbaansgracht. Door vermoedelijk alcoholgebruik en de combinatie met het slechte weer reed zij ter hoogte van de Lijnbaansgracht rechtdoor het water. De vrouw kwam tegen een woonboot aan.

Omstanders hebben het slachtoffer uit het water gehaald, waarna zij met onbekend letsel door een ambulance naar een ziekenhuis is overgebracht. Om nog te kijken of er niet meer slachtoffers in het water lagen hebben duikers van de brandweer onderzoek gedaan. Uiteindelijk is verder niemand aangetroffen.

De politie heeft de scooter van het slachtoffer uit het water gehaald. In het ziekenhuis is bij de vrouw bloed afgenomen om te kijken hoe veel alcohol zij had gedronken.