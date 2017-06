Organisatie evenement Zuidoost moet deel subsidie terugstorten

Het gaat om een bedrag van ongeveer 17.500 euro. De organisator, M-Jo B.V., had een voorschot van 37.000 euro aan subsidie ontvangen van het stadsdeel. In 2012 zou het strandevenement worden georganiseerd aan het Hoekenrodeplein in de Bijlmer.

Het evenement zou ongeveer twee maanden lang, de hele week lang plaatsvinden. In werkelijkheid heeft het evenement maar een ruime maand geduurd, drie of vier dagen per week.

Het stadsdeel heeft toen een berekening gemaakt van het deel van de subsidie dat wel terecht is ontvangen. Volgens de rechter is die berekening juist en moet de rest worden terugbetaald. Daarnaast heeft M-Jo B.V. niet aannemelijk kunnen maken dat de vergoeding te laag is vastgesteld.