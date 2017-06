Politie schiet bij aanhouding verdachte man in kinderdagverblijf Amsterdam

De politie heeft nog geen idee wat de man precies deed in het kinderdagverblijf, meldt een woordvoerder vrijdag aan NU.nl. Duidelijk is wel dat de man er niet werkzaam was.

Agenten troffen de persoon aan nadat in de kelder waar hij zich bevond, een kleine brand was ontstaan. Er wordt onderzocht of dit het werk van de verdachte is geweest.

Alle kinderen konden op tijd het pand verlaten. De brandweer had de brand al snel onder controle.