Dader van doodsteken jongerenwerker Amsterdam in hoger beroep

Dit bevestigt de advocaat van T., Sunil Ramdihal, aan NU.nl na berichtgeving van Het Parool.

De advocaat van de 22-jarige T. meldt aan de krant dat de Amsterdamse rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat noodweerexces niet aan de orde was. Noodweerexces houdt in dat iemand de noodzakelijke verdediging overschrijdt als hij of zij erg emotioneel wordt.

T. heeft eerder al toegegeven dat hij degene is die Oxford doodstak, maar volgens hem zou Oxford degene zijn geweest die als eerste aanviel. "Toen hij mij aanviel, werd het zwart voor mijn ogen. Toen hij op de grond viel, wist ik dat het mis was. Het mes had ik niet meer vast."

De rechter ging daar twee weken geleden niet in mee, en legde de 8-jarige celstraf op.

Jaloezie

Oxford werd op 4 juli 2016 na een ruzie op de Kastanjeweg in Amsterdam-Oost met dertien messteken om het leven gebracht.

Oxford liep die dag op straat samen met een vrouw, de ex van T. De mannen zouden al eerder ruzie hebben gehad, een combinatie van liefdesverdriet en jaloezie zou de reden hiervoor zijn geweest.

Het is nog niet bekend wanneer het hoger beroep dient.