Zomergasten met Van der Laan mogelijk op scherm in Amsterdam

Een locatie is nog niet bekend, maar de organisatoren hopen op het Museumplein. Volgende week gaan ze in gesprek met de gemeente in de hoop op toestemming voor het evenement dat vooralsnog alleen bestaat op Facebook.

De organisatie denkt dat twee- tot drieduizend bezoekers tot de mogelijkheden behoort. "Maar met een paar honderd gasten zijn we ook tevreden", zegt een woordvoerster. "Denk bij het evenement aan een grasveld, bring-your-own en een picknickkleed."

De uitzending staat gepland voor 30 juli. Burgemeester Van der Laan, die ongeneeslijk ziek is, blikt daarin terug op "alles wat er in mijn leven is gepasseerd en op de beelden die me daarbij zijn bijgebleven".