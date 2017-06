Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan wordt tweede Zomergast

Eerder werd al bekend dat schrijfster, columniste en microbioloog Rosanne Hertzberger op 23 juli aanschuift.

Van der Laan, sinds 2010 burgemeester van de hoofdstad, maakte in januari bekend ongeneeslijk ziek te zijn. In een brief aan alle Amsterdammers schreef hij uitgezaaide longkanker te hebben.

De burgemeester zegt blij te zijn met de uitnodiging van de VPRO. "Het is een aanleiding om terug te kijken op alles wat er in mijn leven is gepasseerd en op de beelden die me daarbij zijn bijgebleven."

In Zomergasten vertellen gasten over hun favoriete film- en televisiefragmenten. Janine Abbring verzorgt de presentatie voor het komende seizoen. Zij neemt het stokje over van Thomas Erdbrink.

Op 30 juli zal het interview met Van der Laan uitgezonden worden.