Amsterdamse agent (27) betrapt op seks met minderjarige prostituee

Hij kreeg wegens plichtsverzuim alleen voorwaardelijk ontslag.

Hij 'bestelde' een vrouw op een sekssite, waar in de advertentie stond dat 'Candy' negentien jaar oud was. Toen de twee seks hadden was zij echter zeventien jaar, elf maanden en een week. Drie weken later was de daad niet meer strafbaar, omdat ze dan meerderjarig zou zijn geweest.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste woensdag een celstraf van zes maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De agent gaf in de rechtbank aan dat hij veel spijt heeft van zijn beslissing, meldt het AD.

Leeftijd

De officier van justitie rekent het de agent aan dat hij niet eens naar de leeftijd van het meisje had gevraagd of dat hij andere pogingen had ondernomen om achter de leeftijd te komen.

Volgens de officier zijn er in dit soort zaken "alleen maar kinderen die slachtoffer worden van ontucht en door de wet beschermd dienen te worden omdat ze hun keuzes niet kunnen overzien."

Telefoontap

Volgens de advocaat van de agent werd het meisje in het kader van een onderzoek destijds getapt door de politie. Hij vindt het raar dat als de wetgever een minderjarig slachtoffer wil beschermen, dat de politie niet ingrijpt als uit telefoontaps blijkt dat de man een afspraak maakte met het meisje.

Volgens de advocaat heeft het meisje tegen de onderzoeksrechter gezegd dat ze zich geen slachtoffer voelt. De rechtbank doet op 12 juli uitspraak.