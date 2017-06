In de nacht van 28 op 29 juni is de oostbuis van Zuidoost richting Noord afgesloten. In de nacht van 29 op 30 juni is de westbuis van Noord naar Zuidoost afgesloten. In de nacht van 30 juni op 1 juli is de tunnel in beide richtingen afgesloten.

Het verkeer wordt omgeleid via de Coentunnel. Weggebruikers worden geadviseerd goed op de borden langs de weg te letten. De extra reistijd bedraagt ongeveer een half uur.