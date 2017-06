OM eist werkstraf tegen eigenaar bijtende hond Amsterdam

Van de straf is 60 uur voorwaardelijk, maakte het OM woensdag tijdens een zitting in Amsterdam bekend.

De stafford-terriër liep in augustus 2016 los in een binnentuin in Amsterdam Nieuw-West. Daar beet de hond een 6-jarig buurmeisje, dat via een opening in het hek in de tuin was gekropen, zesmaal in haar gezicht. Het slachtoffer raakte dusdanig gewond dat ze in een ziekenhuis moest worden geopereerd.

De eigenaar van het dier deed haar best om het bijten van de hond te voorkomen. Dit lukte een aantal keren helaas niet, aldus de politie. De hond werd na het incident door een hondengeleider van de politie in beslag genomen en afgemaakt.

Verleden

De eigenaresse had de hond twee weken voor het voorval uit een asiel gehaald. Daar was bekend dat de stafford-terriër in het verleden was mishandeld.

De vrouw kocht na het incident vrijwel direct een nieuwe hond, waarop de ouders van het slachtoffer een kort geding aanspanden. De rechter bepaalde hierop dat de vrouw haar nieuwe hond weer moest inleveren.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak in de zaak.