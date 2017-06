Spoeddebat met wethouder Kock over rondvaartfiasco

De wethouder wordt woensdag aan de tand gevoeld over de fouten die gemaakt zijn bij de vergunningverlening aan rondvaartboten. Bovendien zette de Raad van State een streep door de kern van het nieuwe beleid.

Kort nadat duidelijk was geworden welke reders er voor een vergunning in aanmerking zouden komen, werden er opmerkelijke fouten in het beoordelingsproces ontdekt. Vrijwel identitieke boten kregen een geheel andere beoordeling. Ook bleek dat er onvoldoende onderzoek was gedaan naar mogelijke schijnconstructies en stromannen.

De Raad van State verwees een belangrijk deel van het beleid naar de prullebak, waardoor de nieuwe vergunningen voor bepaalde tijd weer moesten worden ingetrokken.

Na een vernietigend rapport van Deloitte besloot de wethouder de dienst die de vergunningen verleende, Waternet, van het dossier te halen. Er wordt voorlopig geen enkele vergunning meer verleend, en volgens Kock moeten de partijen 'terug naar de tekentafel'.

Oppositie

De oppositiepartijen willen weten of de wethouder wel genoeg gedaan heeft om de problemen te voorkomen. Ook hebben zij vragen of de mislukte vergunningverlening juridische consequenties heeft.

Het interpellatiedebat is woensdagmiddag in de gemeenteraad, vlak na het interpellatiedebat over het erfpachtreferendum, het andere hoofdpijndossier van dit moment.