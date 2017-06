Amsterdammer (44) aangehouden in onderzoek vermiste Sabrina Oosterbeek

In de woning van de man wordt onderzoek verricht, maakt de politie dinsdag bekend.

De verdachte zit in beperkingen: dit betekent dat hij alleen met zijn advocaat contact mag hebben.

De 30-jarige Oosterbeek is in de nacht van 7 op 8 maart voor het laatst gezien, toen zij haar woning verliet. In mei werd nog een grote zoekactie georganiseerd. Ruim zeventig politieagenten met speurhonden kamden het gebied tussen haar woning aan het Geldershoofd, de Gooiseweg, de A9 en de metrolijn uit.

Misdrijf

"Er is geen teken van leven meer geweest sinds haar verdwijning en daarom houden we er rekening mee dat ze slachtoffer is geworden van een misdrijf", zei een politiewoordvoerder eerder.

De politie heeft tienduizend euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot de oplossing van de vermissingszaak.