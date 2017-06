Stichting Erfpachtbelang zet rechtszaak door om erfpachtreferendum

Het stadsbestuur schrijft maandagavond in een brief aan de gemeenteraad nogmaals dat eerst werd gedacht dat een referendum over erfpacht, door inwoners van Amsterdam gestart, wel mogelijk was. Het college kan nu nog steeds wel zelf besluiten dat er een referendum komt, maar doet dat niet.

"Het college meent dat de juridische risico's nu zoveel mogelijk moeten worden geminimaliseerd en dat voorkomen moet worden dat ná een referendum op grond van de gewijzigde regelgeving in rechte vast komt te staan dat een referendum niet had mogen worden georganiseerd", schrijft het stadsbestuur.

De rechtszaak die SEBA begint vindt woensdagmorgen om 9.30 uur plaats. "Wij willen dat de gemeente zelf een referendum start", zegt voorzitter Koen de Lange tegen AT5. "De gemeenteraad heeft in 2015 namelijk bepaald dat dat zou gebeuren als er later een vergelijkbaar erfpachtstelsel als toen zou worden ingevoerd."

Verwarring

De oppositie stelde vorige week dat de gemeenteraad verkeerd was geïnformeerd, maar het stadsbestuur is het daar niet mee eens. "Bij alle betrokken partijen was onvoldoende in beeld dat de besluiten inzake het erfpachtbeleid niet referendabel zijn, na de wijziging van de verordening."

Het stadsbestuur zei eerder "de verwarring te betreuren", GroenLinks vond dat opvallend en vroeg om opheldering. "Het college is verrast door het advies van de commissie en is het met GroenLinks eens dat de term verwarring wellicht te weinig recht doet aan de situatie", antwoordt het stadsbestuur.

De Lange denkt woensdagochtend een goede kans te maken. "Het maakt niet uit wat je van het erfpachtstelsel zelf vindt, maar dals het moet gaan op de manier waarop het nu gaat, wordt de democratie echt om zeep geholpen."

De gemeenteraad zou woensdagavond een besluit moeten nemen over het nieuwe erfpachtstelsel.