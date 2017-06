Medewerker dierenambulance Amsterdam verwond door ontsnapte neusbeer

Dit bevestigt de dierenambulance naar aanleiding van berichtgeving van De Telegraaf.

"Medewerkers probeerden het dier te vangen in de Van der Pekbuurt, maar de neusbeer beet dwars door het net en toen door de beschermende handschoen van onze collega. Deze zit nu op de Eerste Hulp en moet waarschijnlijk hechtingen krijgen", aldus de directeur van de dierenambulance.

Een tweede ploeg medewerkers rukte uit, maar trof het dier niet meer aan. Mensen wordt aangeraden afstand te houden en de dierenambulance te bellen als ze de neusbeer spotten. "Het is geen grizzlybeer, maar hij kan wel flink bijten."

Exoot

Het is sinds een jaar niet meer toegestaan de exoot als huisdier te hebben. Wel mochten de eigenaren die het dier al in huis hadden, deze houden. "Het is dan ook ernstig dat iemand hem heeft laten ontsnappen", aldus de dierenambulance.

De politie is ingeseind en houdt een oogje in het zeil. De neusbeer is volgens een woordvoerder voor het laatst gespot in de Oleanderstraat.