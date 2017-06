Onrust in Amsterdamse wijk Bos en Lommer door hangjongeren

Donderdagavond werd na een schietpartij een politiebus in de Merlijnstraat in brand gestoken. Om de hoek op de Admiraal de Ruyterweg gebeurde dat vorige week ook. Ook op een kinderboerderij op het Wachterliedplantsoen werd brand gesticht.

Een van de buurtbewoners, die anoniem wil blijven, zegt dat bewoners bang zijn voor de jongeren. "We merken dat een aantal mensen gezien heeft wat er gebeurde op de kinderboerderij, maar ze doen geen aangifte."

Politiek

Ook de politiek maakt zich zorgen. De VVD wijst op het gevaar voor burgerslachtoffers als zoiets in een woonwijk gebeurt en de PvdA stelde al raadsvragen over de in brand gestoken politiewagens.

"Ik ken dit alleen van de tv, van de Franse banlieues", zegt PvdA-raadslid Sofyan Mbarki. "Maar dat zijn wij niet. En dat moeten we ook niet willen worden. Dus het is zaak om dit heel snel op te pakken. En dat we daders hebben die gestraft worden. Dan stopt het hopelijk."

Niemand opgepakt

Er is vooralsnog niemand opgepakt voor de drie branden. De politie houdt er sterk rekening mee dat de politieauto's door dezelfde daders in brand zijn gestoken.

"Het zou raar zijn om te zeggen dat we denken dat het niets met elkaar te maken heeft", aldus een politiewoordvoerder. "Laten we maar hopen dat het met elkaar te maken heeft en dat we er een vinger achter kunnen krijgen wie hiervoor verantwoordelijk is."