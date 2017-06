Eerste buitenboordmotordieven veroordeeld na inzet lokbootjes

De drie mannen werden gepakt met behulp van nieuwe lokmotoren van de politie. Deze motoren zijn door agenten voorzien van een gps-tracker en vervolgens op een motorboot gemonteerd. Op die manier is het van afstand te zien, wanneer er een motor of compleet bootje gestolen wordt.

Ieder jaar worden zo'n 150 Amsterdammers het slachtoffer van motordiefstal. Daarom is de politie gestart met het project van de lokmotoren.

Naast de motordiefstallen worden in Amsterdam zo'n 150 boten per jaar gestolen. Waarschijnlijk zijn dat er in werkelijkheid nog veel meer, want veel mensen doen geen aangifte van de diefstal. In totaal vindt de politie zo'n veertig boten per jaar terug.

Proef

Afgelopen jaar deed de politie al samen met het Openbaar Ministerie een proef en werden er lokmotoren ingezet in heel Noord-Holland. Omdat die proef succesvol bleek, is er nu voor gekozen om de lokbuitenboordmotoren blijvend te gebruiken in de stad.