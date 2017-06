Politieauto in brand gestoken na schietpartij Bos en Lommer

De bestelbus stond geparkeerd in de Merlijnstraat, enkele tientallen meters van de plek waar eerder een man onder vuur werd genomen. Hij raakte hierbij gewond aan zijn been.

Het betrof een auto van een hondengeleider van de politie. "Gelukkig zaten er geen mensen of honden in de auto, niemand is gewond geraakt. De daders zijn er vliegensvlug vandoor gegaan."

Volgens een buurtbewoner ging er een opstootje aan de autobrand vooraf. De politie was op dat moment nog in kleinere aantallen aanwezig in de wijk. Inmiddels is er weer ondersteuning bijgekomen waaronder ook politie te paard.

De dader is mogelijk in een zwarte Opel weggereden maar is nog niet gevonden. Om de hoek op de Admiraal de Ruyterweg werd vorige week ook al een politiewagen in brand gestoken.