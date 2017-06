Leerlingen Fons Vitae Lyceum maken schooljaar elders af na brand

Veel leraren, ouders en kinderen kwamen donderdagmorgen vroeg even kijken hoe de school er bij stond. De schrik en emotie zit er flink in. "Blij dat er geen kinderen meer waren. Het grootste gedeelte van de kinderen was niet meer aanwezig. Dus dat was een geluk bij een ongeluk", zegt een ouder.

Het vuur greep snel om zich heen. De brand ontstond door werkzaamheden aan het dak. Al het personeel en kinderen konden op tijd geëvacueerd worden. "Ik sta hier nu 'vrolijk' voor de camera maar het huilen staat me nader dan het lachen. De bovenste verdieping is echt afgebrand", zegt directeur David Asser.

Waterschade

De enorme waterschade in de school is nu het grootste probleem. "Alle lokalen onder de brandhaard staan tot en met mijn kamer op de begane grond aan toe blank", treurt Asser. Nu wordt er door experts gekeken wat er nog te redden is: "Daar komt dan een schatting uit maar dat gaat echt nog dagen duren."

De leerlingen zijn nu de rest van de week vrij. Voor hen wordt nu druk gekeken waar ze terecht zouden kunnen om hun lessen te volgen. Maar of ze het schooljaar in hun eigen school gaan afmaken, is onwaarschijnlijk.