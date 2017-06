Verdachten vrijgesproken van doodslag bij vechtpartij Vluchtgarage

Volgens de rechtbank is doodslag niet bewezen, omdat niet kan worden bewezen of zij voor de fatale verwondingen bij het slachtoffer zorgden.

Jabir H. (34) en Ali H. (36) stonden terecht voor de dood van een Somalische vluchteling die bekendstond als Hamza. Op de dag van de dood van het slachtoffer waren meerdere vechtpartijen in de Vluchtgarage, een gekraakt gebouw in Amsterdam-Zuidoost. Hamza raakte na één van die vechtpartijen in coma en overleed later door hersenletsel.

De eerste vechtpartij ontstond nadat het slachtoffer naar verluidt had geprobeerd blikjes bier te stelen uit de kamer van Ali H. Het slachtoffer en de 36-jarige verdachte hebben twee keer met elkaar gevochten.

Dodelijke klap

In de avond vocht Hamza ook met Jabir H. De 34-jarige man sloeg het slachtoffer, waarna deze buiten bewustzijn raakte en enkele dagen later overleed. De rechtbank oordeelt dat doodslag hier niet bewezen is, omdat niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat het zijn klap was die voor de dood van Hamza heeft gezorgd.

Wel krijgt de 34-jarige man een boete van 250 euro voor mishandeling. Het Openbaar Ministerie had negen jaar cel tegen het duo geëist. "We gaan de vonnissen grondig bestuderen", laat het in een reactie weten.