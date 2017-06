Stadsdeel en omwonenden willen horecastop in Oud-West

Stadsdeel Zuid stelde eerder al een horecastop in voor De Pijp. Oud-West volgt als het aan stadsdeel West ligt. 62 procent van alle horeca in het stadsdeel bevindt zich namelijk in deze kleine wijk.

"Zoals het er nu uitziet is er natuurlijk niets mis mee, maar vaak is het veel voller. Regelmatig zijn er ook groepen op zo'n terras", zegt buurtbewoner Henk van Dijk. "Dan belemmeren ze de doorloop voor de voetganger."

Henk van Dijk is het net als sommige andere bewoners zat. Als het aan hem ligt zou de groei van horeca niet alleen gestopt moeten worden, maar moeten er zelfs minder zaken komen. "Het centrum is zo druk geworden dat ik er niet meer kom. Ik hoop dat dat hier ook niet het geval wordt."

Spreiding

Daarom vanaf nu geen nieuwe horeca meer, in panden die daar niet voor bestemd zijn. In de De Clerqstraat, die bezaaid is met horeca ziet zelfs ondernemer Bram Nordbeck dat het soms te ver gaat. "De buren vinden het lastig, dat zijn oudere mensen die gewend zijn aan de buurt toen die nog rustig was. De stoepen zijn vol."

Stadsdeel West vindt dat de spreiding van de drukte nu misschien wel verder moet dan alleen Oud-West. Pandeigenaren wordt het in elk geval makkelijker gemaakt een bestemmingsplan van horeca om te zetten naar detailhandel. Nordbeck vindt de stop een goed idee. Een pauze is misschien nog beter. "Dan kunnen we over twee of drie jaar zien wat de buurt aan kan."