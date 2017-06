Opnieuw giraffe geboren in Artis

Donderdagmiddag om 12.00 uur mag de jonge giraffe voor het eerst naar buiten, maakt Artis woensdag bekend.

Het is het derde veulen voor de giraffe. De merrie heeft al gedronken bij haar moeder, wat gunstig is. "De eerste melk, de biest, is onontbeerlijk voor jonge dieren. Zoogdieren hebben bij de geboorte nog geen eigen afweer en biest bevat afweerstoffen", laat de dierentuin weten.

Het is de tweede keer dit jaar dat er een giraffe wordt geboren in Artis. Met Pasen werd in Artis ook al een giraffe geboren, echter overleed dit veulen een paar dagen later.

In november vorig jaar overleed ook een pasgeboren netgiraffe in de dierentuin, omdat de moeder het beestje niet wilde voeden.