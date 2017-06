Dit melden Weerplaza en Weeronline woensdag.

"Het is een groot verschil met afgelopen nacht", laat Weerplaza weten. "Het wordt zeker 22 tot 23 graden in de stad. We spreken dus van een tropische nacht."

Ook staat er nauwelijks wind: er wordt gesproken van een zwakke tot matige wind uit zuidelijke richting. Donderdag zal het in de stad maximaal zo'n 28 graden worden. Vooral in de middag is er wel wat bewolking.