Twaalf jaar cel geëist tegen verdachte verkrachtingen Amsterdam

Ook wordt door de drie slachtoffers ongeveer een ton aan schadevergoedingen geëist, maakt het OM dinsdag bekend tijdens de rechtszaak tegen de verdachte.

A. zou steeds dezelfde werkwijze gehanteerd hebben. Hij spotte zijn slachtoffers 's nachts tijdens het uitgaan in de binnenstad. Als ze naar huis fietsten, volgde hij hen om ze uiteindelijk met geweld te verkrachten. Dat gebeurde tussen 28 en 31 januari vorig jaar.

Brandstichting

De politie herleidde de drie misdrijven al snel naar een dader, maar de man kon pas opgepakt worden nadat beelden van hem opdoken waarop hij de telefoon van een van zijn slachtoffers probeerde te verkopen. Een DNA-match zorgde voor een link tussen de man en de drie verkrachtingen.

A. ontkende tijdens een eerdere zitting dat hij de dader was. Daarbij was hij niet zelf aanwezig, omdat hij in de gevangenis van Zwaag brandwonden had opgelopen bij een brand die hij zelf stichtte. Ook dit neemt het OM op in de strafeis, omdat andere gedetineerden en personeel ademhalingsklachten opliepen.

Doodsbedreigingen

De verdachte ging gewelddadig te werk. Zijn eerste slachtoffer bedreigde hij met een mes op haar keel. De jonge vrouw werd in een nekklem gehouden, verkracht en gedwongen de dader oraal te bevredigen.

Twee dagen later sloeg hij toe in de Maassluisstraat, in de lift van een appartementencomplex. Daarbij werd het slachtoffer aan haar haren getrokken en werden er een hand op haar mond en neus gedrukt.

Weer een dag later maakte de serieverkrachter zijn derde slachtoffer toen hij een jonge vrouw bij de Sloterplas in de bosjes trok.

Stoornis

A., die sinds 2008 illegaal in Nederland verblijft, sprak tijdens de zitting geen Nederlands, terwijl hij dit volgens meerdere getuigenissen wel kon.

Een psycholoog van het Pieter Baan Centrum, die A. onderzocht, zegt te vermoeden dat een deel van zijn gedrag expres is ingezet en heeft twijfels of de man wel een stoornis heeft. "Hij deed alsof hij ons niet verstond, terwijl hij wel dingen voor zichzelf regelde in de cel. Hij sprak dan soms ook Nederlands."

Omdat niet is vastgesteld of de man psychotisch was ten tijde van de verkrachtingen, heeft het OM geen TBS geëist. De rechter doet naar verwachting over twee weken uitspraak.