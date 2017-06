Bok en geit opgepakt bij bushalte Geuzenveld Amsterdam

Amsterdam Gemeente sloot afgelopen jaren honderden panden in Amsterdam Amsterdam voert de strijd tegen drugscriminaliteit op. Bijna wekelijks laat burgemeester Van der Laan woningen die vol staan met hennep, malafide horeca of bedrijfspanden, die worden gebruikt door criminelen, dichttimmeren. "Het is geen hobby, maar we willen dit soort criminele activiteiten gewoon niet in de stad."