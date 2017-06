Slachtoffer anti-homogeweld Amsterdam is 23-jarige toerist uit Suriname

Kevin, zijn achternaam is niet bekend, was vier weken lang op vakantie in Amsterdam toen hij samen met een vriend in zijn laatste nacht werd mishandeld door een groep jongens.

Het slachtoffer was samen met een vriend op pad toen die vriend werd aangesproken door een jongen. De twee voerden een discussie en er werd gescholden, maar zelf wist Kevin toen nog niet wat er aan de hand was. "Misschien kennen ze elkaar wel", dacht hij.

Even later lopen de twee over het Damrak als de ruziemaker samen met zijn vrienden opnieuw contact zoekt en het duo belaagt. Zijn vriend wordt meerdere keren geschopt en even later wordt ook hij tegen de grond geslagen. Omstanders proberen in te grijpen, maar kunnen de mishandeling niet stoppen.

Kaakchirurg

Zijn vriend moest in het ziekenhuis worden behandeld door een kaakchirurg omdat er meerdere tanden uit zijn gebit zijn geslagen. Zelf heeft hij zwellingen op zijn hoofd, een gescheurde lip en veel pijn.

Kevin zegt zeker te weten dat zijn geaardheid aanleiding was voor de mishandeling.

Emigreren

Hij is nu weer terug in Suriname en kan voorlopig niet werken. Toch wil hij in de toekomst in Amsterdam gaan wonen. "Ik zou graag in Amsterdam willen wonen en werken. Nu nog steeds. Dit zal me niet tegenhouden."

De politie heeft de zaak momenteel in onderzoek, Kevin heeft aangifte gedaan.