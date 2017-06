Stad overweegt versoepeling handelsvoorraad hasj voor coffeeshops

"Shops moeten met het huidige beleid soms meer dan tien keer aanvoeren om bij te vullen. Dat moet ergens vandaan komen waardoor ze genoodzaakt zijn zo'n stash aan te houden", zegt advocaat Maurice Veldman. De toename in vraag is grotendeels te wijten aan de sluiting van coffeeshops in het Wallengebied.

Veldman denkt dat coffeeshophouders zich gedwongen zien hun voorraad in woningen op te slaan, met alle gevolgen van dien. Na een politieinval wordt zo'n woning meteen dichtgetimmerd. Burgemeester Van der Laan sloot de afgelopen drie jaar meer dan 300 panden na tekenen van criminele activiteiten.

Dakloos na inval

"De burgemeester gaat meestal heel snel over tot sluiting omdat het een openbare orde probleem is, het verhoogt de kans op overvallen. Als huurder wordt je ontruimd en kom je op een zwarte lijst terecht en raak je soms zelfs dakloos, dat had hij zich van tevoren niet bedacht."

Veldman is daarom gaan pleiten bij het stadsbestuur om de regels voor handelshoeveelheden aan te passen. "In Utrecht en Haarlem heeft de burgemeester toestemming gegeven voor een kilo. In die zin, als dat bij een controle wordt gevonden, volgt er een waarschuwing die verder geen consequenties heeft. Zo'n wijziging zou in Amsterdam het probleem voor een groot deel oplossen."

Najaar

"We denken net als Utrecht na over het versoepelen van de (bestuursrechtelijke) handhaving van de 500 gram-grens", laat een woordvoerder van de burgemeester. "We hopen daar in het najaar meer over te kunnen vertellen."