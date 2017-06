Gemeente sloot afgelopen jaren honderden panden in Amsterdam

Een automatisch vuurwapen in een kinderkamer in Zuidoost. Een chemisch drugslab in een badkamer van een rijtjeshuis in Slotervaart. Of honderden kilo's hasj in een benedenwoning in Oud-Zuid. Het zijn enkele voorbeelden van wat de politie achter sommige voordeuren in Amsterdam aantreft.

Steeds vaker besluit de gemeente drugspanden of woningen waar wapens liggen opgeslagen te sluiten, zo blijkt uit cijfers die AT5 heeft opgevraagd. Sinds 1 januari 2014 zijn er op last van de burgemeester al bijna 300 panden in de stad gesloten.

Planken

Hennepplantages, malafide horeca, een illegaal casino: Iedere week gaan er wel ergens in de stad planken voor de ramen. In 2014 gebeurde dat nog 43 keer, vorig jaar was dat al bijna drie keer zoveel: in 2016 werden er 120 panden dichtgetimmerd in Amsterdam. Het jaar daarvoor - in 2015 - sloot de gemeente 89 bedrijven en woningen.

De verklaring voor die flinke stijging ligt waarschijnlijk bij de politie. De recherche stuurt simpelweg veel vaker rapportages van drugs -of wapenvondsten door naar de gemeente.

Ook de politie weet immers dat de aanwezigheid van een vuurwapen of een kilo cocaïne al voldoende kan zijn om een woning te laten sluiten. En voor de recherche betekent een dichtgetimmerd drugspand weer een schakel minder in het criminele circuit.

Signaal

Een sluiting kan ook het gevolg zijn van stom toeval. Zoals begin dit jaar als surveillerende agenten in Zuid een aantal personen zien die zich opvallend gedragen. Ze volgen de verdachten en treffen in een woning 396 kilo hasj aan. Dat huis is nu dichtgetimmerd.

"De openbare orde is daar geschonden. Als wij zo'n woning niet sluiten, betekent dat dat de openbare orde nog steeds in gevaar is. Dit soort panden heeft een aanzuigende werking op criminelen: Denk aan een inbraak of een ripdeal. De planken fungeren ook als signaal naar het criminele circuit: hier valt niets meer te halen. We sluiten niet zomaar een pand. Het is geen hobby, maar we willen dit soort criminele activiteiten gewoon niet hebben in Amsterdam."

Per stadsdeel

De meeste panden werden vorig jaar gesloten in Nieuw-West: 31 in totaal. In West moesten 21 panden op slot, in stadsdeel Noord gingen 10 locaties dicht, in Oost 16, in Zuid 10, in Zuidoost 16, in het Centrum 10 en in Westpoort 3.

Uit de cijfers blijkt dat hennepkwekerijen de afgelopen jaren het vaakst terugkeren als aanleiding om een pand te sluiten. Vorig jaar werden 42 kwekerijen opgerold. In 2015 gebeurde dat 44 keer. Het jaar daarvoor een stuk minder: in 2014 rolde de politie 18 hennepplantages die aanleiding gaven tot sluiting.