Protest tegen situatie Marokkaans Rifgebied op Amsterdamse Dam

De deelnemers aan demonstratie met de titel 'Rif Alert!' liepen van de Dam naar het Museumplein.

Daar spraken onder meer vertegenwoordigers van de Marokkaanse gemeenschap het publiek toe, ook voormalig Tweede Kamerlid voor de PvdA Ahmed Marcouch stond op de sprekerslijst. De organisatie gaat uit van zo'n tweeduizend deelnemers.

Achtergesteld

In het Rifgebied wordt al maanden geprotesteerd omdat bewoners van de regio zich achtergesteld voelen ten opzichte van de rest van het land. De bewoners vinden dat er vergeleken met de rest van Marokko te weinig voorzieningen in het gebied zijn en dat er te weinig werk is.

De overheid heeft al verscheidene toezeggingen gedaan, maar volgens de demonstranten zijn dat slechts loze beloftes. De spanningen bereikten eind mei een kookpunt toen Nasser Zafzafi, één van de leiders van de opstand, werd gearresteerd. Daarna zijn meerdere activisten opgepakt.

Overheid

De deelnemers demonstreren voor de vrijlating van politieke gevangen in Marokko. Daarnaast stellen de demonstranten dat de spanningen in Nederland de afgelopen tijd zijn toegenomen en dat de overheid moet optreden om conflicten in de Marokkaanse gemeenschap te voorkomen.

Eerder werd al in Den Haag en Rotterdam gedemonstreerd tegen de ontwikkelingen in het Rifgebied.