Amsterdamse politie onderzoekt cameratoezicht na ongeluk Stationsplein

Ondanks de vele camera's die er hangen werd het incident niet vastgelegd.

"Wij kijken ernaar. En het kan zijn dat we een aanvullend advies hebben of dat we zeggen: nee het is zo voldoende", aldus politiecommissaris Pieter-Jaap Aalbersberg in het AT5-programma Het Verhoor.

"Dit wil niet zeggen dat we stilstaan. Ook voor ons is het weer even kijken: is het wijs om nu uit te breiden nadat dit gebeurt is. Zover zijn we nog niet, dat gebeurt zorgvuldig."

Kritiek

De politie kreeg afgelopen week kritiek te verduren toen bleek dat er geen beelden zijn van de aanrijding. Het bleek dat de camera's in een zogenaamde pre-set modus stonden. De camera's staan dan op een vaste plek gericht. "Je kan niet elke vierkante meter in de camera's zetten", zei politiewoordvoerder Rob van der Veen er toen over.

Aalbersberg zegt ook de geluiden vanuit de gemeenteraad op te pikken. Onder andere het CDA riep op om beter te kijken naar de posities van de bewakingscamera's op en rond het Centraal station. "Wij zijn zorgvuldig in de stad met wanneer we camera's ophangen. En we hangen niet de hele stad vol met camera's", zei Aalbersberg over de besluitvorming rond camera's.