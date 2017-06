Politie arresteert man in Amsterdam na stelen busje met chemische vaten

Een tweede verdachte is in Zaandam aangehouden, meldt de politie vrijdag.

Rond 11.00 uur kwam bij de politie de melding van een beroving in Zaandam binnen. Twee mannen hadden de bestuurder van een bestelbus beroofd van zijn voertuig. Een man ging er in de bus vandoor, de andere in een personenauto.

Een van de verdachten kon in Zaandam worden aangehouden, de tweede verdachte is in de Jan Evertsenstraat staande gehouden. Omdat de man mogelijk vuurwapengevaarlijk was, werd hij door de agenten onder schot gehouden bij zijn aanhouding.

In het gestolen voertuig troffen de agenten chemicaliën aan die mogelijk worden gebruikt bij de productie van drugs. Het slachtoffer van de beroving is daarom ook aangehouden door de politie. Een nader onderzoek volgt, laten de agenten weten.