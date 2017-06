Negen trams krijgen nieuwe route in Amsterdam

Hieronder vallen bijvoorbeeld tram 14, die niet meer door Bos en Lommer rijdt, en tram 1 richting het station.

Naast het veranderen van de routes, worden ook de tramnummers 9, 16 en 10 geschrapt en vervangen door 11 en 19. De nieuwe lijnennetkaart, het zogenoemde visgraatmodel, gaat vanaf 22 juli 2018 in. Dat is de datum waarop de Noord/Zuidlijn volgens de planning in gebruik moet worden genomen.

Eerder was al bekend dat het GVB gebruik ging maken van het visgraatmodel, maar donderdag was het GVB pas klaar met het bedenken van alle wijzigingen. De volledige kaart, die vrijdag gepubliceerd is, is hier te zien.

Tramnummers

Omdat de veranderingen zo ingrijpend zijn en veel trams op dezelfde lijnen gaan rijden, is overwogen om af te stappen van het systeem met nummers. Uiteindelijk is besloten om dat niet te doen. "We denken dat we op die manier zo min mogelijk verwarring zaaien bij reizigers", zegt een vervoerskundige van het GVB tegen de Volkskrant.

Volgens het GVB zijn reizigers dankzij het nieuwe lijnennetwerk sneller op hun bestemming, al moet er wel vaker worden overgestapt.

Niet alleen de routes veranderen: ook een aantal lijnnummers worden vervangen of geschrapt. Zo vind je op de nieuwe lijnnetkaart de nummers 9, 16 of 10 niet meer terug. In plaats daarvoor worden de, eerder opgeheven, lijnen 11 en 19 nieuw leven in geblazen.