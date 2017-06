'Geen concreet plan voor hoofddoekjes bij politie'

Dat zegt hoofdcommissaris Pieter-Jaap Aalbersberg donderdagavond in het AT5-programma Het Verhoor.

Eerder ontstond er een discussie, tot in politiek Den Haag, over een interview in het AD. Daarin zei Aalbersberg dat de discussie over het dragen van een hoofddoek bij een politieuniform mogelijk moet zijn binnen het korps.

Uit verband

Aalbersberg stelt dat het verhaal uit zijn verband is getrokken. "De kop van het artikel van het AD was niet terecht. Wij zijn lifestyle-neutraal, dat staat niet ter discussie. Ik heb wel gezegd: stel dat dit in de werving van nieuwe politiemensen een issue is, wellicht moet je dat debat dan gaan voeren. Maar op dit moment zijn we daar niet aan toe en zijn we dat ook niet aan het doen", aldus de hoofdcommissaris.