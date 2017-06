Aantal gebruikers harddrugs in Amsterdam gestegen

Dit blijkt uit de eerste resultaten van het gezondheidsonderzoek van de GGD.

7,5 procent van de Amsterdammers in de leeftijd van negentien tot 64 gebruikte in de vier onderzochte weken XTC, cocaïne, amfetamine, heroïne, LSD of GHB. In 2012 was dit in eenzelfde tijdsspanne net iets meer dan 4 procent. In de leeftijdsgroep negentien tot 34 lag dit percentage op 12.6 procent.

Het aantal cannabisgebruikers is licht gestegen. Eén op de negen Amsterdammers (10,8 procent) in de leeftijdscategorie 19 t/m 64 rookte in de vier weken een joint. In 2012 was dit 8,8 procent.

Alcohol

Amsterdam telde in 2016 minder overmatige drinkers dan vier jaar eerder. Het aantal Amsterdammers dat overmatig alcohol drinkt is gedaald van 14 procent in 2008 naar 10 procent in 2016. Een overmatige drinker ben je volgens de GGD wanneer je als man 21 of als vrouw veertien glazen alcohol per week drinkt.

Daarnaast rekent de GGD 14 procent van de Amsterdammers tot zware drinkers. Dit zijn drinkers die minstens één dag per week meer dan vijf (mannen) of drie (vrouwen) glazen alcohol drinken.