'Geen opzet bij man die inreed op voetgangers Amsterdam CS'

Er is sinds zaterdagavond veel onderzoek gedaan, zegt een woordvoerder van de politie tegen de Amsterdamse nieuwszender AT5: "Uit alles komt naar voren dat er geen sprake is van opzet en dat het hier echt om een onwelwording gaat. Ook bij de huiszoeking vandaag is niks aangetroffen."

De 45-jarige Amsterdammer werd naar alle waarschijnlijkheid onwel achter het stuur als gevolg van een lage bloedsuikerspiegel door medicijngebruik.

Slachtoffers

Er liggen op dit moment nog vier slachtoffers in een ziekenhuis. Twee slachtoffers worden kunstmatig in coma gehouden, de twee anderen zijn vanochtend geopereerd. In totaal raakten er zaterdag acht mensen gewond. Volgens de politie zijn de aangereden voetgangers 'voornamelijk toeristen'.

De bestuurder zit momenteel nog vast. De politie vertelde al eerder dat uit verhoor is gebleken dat hij zich niks meer van het vooral kan herinneren. Een blaastest op het politiebureau had na zijn aanhouding al uitgewezen dat er geen sprake was van alcoholgebruik.

Behoorlijke snelheid

De automobilist werd zaterdag aangesproken door agenten omdat hij op de trambaan reed. Hij kreeg een boete, waarna de agenten hem vertelden hoe hij weer op de gewone rijbaan kon komen. De man reed vervolgens stapvoets weg, maar reed toen opeens met een behoorlijke snelheid vanaf de trambaan het voetgangersgebied op. Hier kwam hij tegen de betonnen rand van de metro-ingang tot stilstand.