Brandweer hele nacht bezig met brand Westelijk Havengebied Amsterdam

De grote brand In het Westelijk Havengebied van Amsterdam brak zaterdag rond 19.30 uit. In de hele stad waren zwarte rookwolken te zien. De brandweer verstuurde twee NL Alerts vanwege de brand.

In het NL Alert viel te lezen dat de brandweer niet verwacht dat de rookontwikkeling voorlopig zou afnemen. Het tweede NL Alert werd rond middernacht verzonden.

De brand ontstond bij het bedrijf Icova aan de Kajuitweg, het bedrijf is actief in afvalverwerking. Volgens een woordvoerster van de brandweer woedt de brand in één grote opslagruimte.

Eerder werd bericht dat het vuur was overgeslagen naar omliggende panden, dat zou niet het geval geweest zijn. Ook waren er geruchten over explosies. "Bij de eerste melding gaf de beller aan dat er explosies waren gehoord, maar we hebben hier geen aanwijzingen voor", aldus de brandweer.

Metingen

De brandweer heeft op meerdere plekken in de stad metingen verricht om te kijken of er bij de brand schadelijke stoffen zijn vrijkomen. Vanuit Tuindorp kwamen meldingen binnen van brandresten die neerdwarrelen.

"Het gaat om huis-, tuin- en keukenafval dat in de brand staat. We snappen de zorgen van bewoners. Maar er zijn geen verhoogde concentraties gemeten", zegt en woordvoerster van de brandweer.

Wel geldt het advies van de brandweer dat iedereen die last heeft van de rook de ramen en deuren gesloten moet houden. De brandresten kunnen door bewoners zelf worden opgeruimd.

Brandweerwagens

Vanuit de hele stad en omliggende plaatsen werden brandweerwagens opgeroepen om aanwezig te zijn om de brand te bestrijden.

De politie had alle omliggende wegen in de buurt van het bedrijf hermetisch afgesloten. Ook voer de pont tussen het Hempontplein en Zaandam niet. Uit de hele stad kwamen meldingen van rookwolken. Ook op het Markermeer was de brand zichtbaar.

Tweede brand

Het is al de tweede brand in korte tijd in het Westelijk Havengebied. Eind april woedde een verwoestende brand in een bedrijfsverzamelgebouw. Er raakte toen niemand gewond.