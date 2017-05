Meldplicht huisverhuur aan toeristen in Amsterdam gaat per 1 oktober in

Dat blijkt donderdag uit een bericht van de gemeente.

De maatregel geldt voor alle platforms voor toeristenverhuur, of het nu Airbnb is of kleinere aanbieders als Wimdu, 9Flats of Booking.com, aldus de woordvoerder van wethouder Laurens Ivens (wonen).

Wie verzuimt te melden, kan een boete krijgen die kan oplopen tot 20.500 euro.

Inspraak

Amsterdammers kunnen de komende weken hun mening geven over de voorgestelde meldplicht, waarna de kwestie op 19 juli wordt behandeld in de gemeenteraad. De wethouder verwacht dat alle partijen akkoord zullen gaan, ook die van de oppositie, zegt zijn woordvoerder.

Vakantieverhuur van je huis is in Amsterdam aan strenge regels gebonden. Het mag hooguit zestig nachten per jaar. Ook mogen ze maximaal vier toeristen tegelijk in hun huis toelaten.

Explosieve groei

Het aantal Airbnb-overnachtingen in Amsterdam is in 2016 ruim verdubbeld naar 1,7 miljoen, bleek dinsdag uit onderzoek van Colliers International en Hotelschool The Hague. Dat is een stijging van zo'n 125 procent ten opzichte van 2015.

Het aantal accommodaties verdubbelde tot ruim 32.000. Een derde hiervan wordt aangeboden door verhuurders die meerdere kamers verhuren. De gemiddelde prijs voor een overnachting in de stad steeg met 3 procent naar 140 euro.

Bestrijding

Eind 2016 sloot Amsterdam al een overeenkomst om uitwassen te bestrijden rond de vakantieverhuur van huizen en illegale hotels.

Airbnb schiet onder meer verhuurders te hulp met geautomatiseerde limieten die ervoor helpen zorgen dat woningen niet meer dan zestig dagen worden verhuurd, het maximum wat nu ook al geldt. Woningen verdwijnen na zestig huurdagen automatisch van de site.